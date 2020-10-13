İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme ve Denetim Şube Müdürü Nimetullah Aksoy Güne Başlarken’e konuk oldu!

“Her yıl ortaya çıkan yangınların yüzde 15-20’ye yakın bir oranı maalesef bacadan kaynaklı. Kullanma aşamasında hatalarımız var henüz baca temizliği anlamında bir kültürümüz maalesef oluşmuş değil.”

Baca yangınlarının büyük bir tehdit olduğunu söyledi İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme ve Denetim Şube Müdürü Nimetullah Aksoy tedbirlerin bacanın yapım aşamasından yapılması gerektiğinin de altını çizdi

“Buna en baştan özen göstermek gerekiyor aslında bacaların yapım aşamasından itibaren sistemin düzenli işlemesi gerekiyor. Bacaların iç tarafının özellikle sıvanması gerekiyor eğer sıvanamıyorsa bile baca arasındaki derzlerin kesinlikle çok ciddi manada yapılması gerekiyor. Bunun yanında bacaların en az bir metre çatıdan yüksekte olması gerekiyor yan tarında yüksek binalar varsa onlardan altı metre uzakta olması gerekiyor çünkü onun gölgesinde kaldığı zaman hava akımı nedeniyle baca çekişinde problem olacak. Birçok kazanın bir birine bağlanarak kullanılan bacalar bunlar tamamen mimari açıdan yapım aşamasındaki hatalar.”

Aksu TV ekranlarının vazgeçilmezi güne başlarken programına konuk olan Aksoy Baca temizliğinin nasıl ve kimlerin yapıldığının da bilgisini verdi

“Temizlik konusunda kullandığımız yakıt, bacanın cinsi önemli sıvı ve katı yakıtlı bacalarımızda en az yılda iki kere mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Soba kullanılan ortamlarda soba borularının ayda bir kere temizlenmesi gerekiyor çünkü onların hacmi daha küçük bacalarında iki ayda bir temizlenmesi gerekiyor çok fazla krom bıraktığı için bunu büyük oranda vatandaşımız kendi imkanlarıyla çözmeye çalışıyor ama resmi anlamda yetki bizim verdiğimiz şirketler var itfaiye daire başkanlığı olarak temizlik firmalarına baca temizleme yetkisi veriyoruz ve bunu belediyemizin sitesinde yayınlıyoruz. Sayfanın en alt köşesinde firmanın ismi ve iletişim bilgileri var oradan ulaşacaklar ücreti ödeyip bacalarını temizletebilirler.”