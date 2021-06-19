Kahraman şehir için gece gündüz demeden tüm mesaisini harcayan üç özel isim bir araya geldi
Bir şehri ayağa kaldıran, o şehrin evlatlarıdır diyordu. Kahramanmaraş’ın Ankara’daki gür sesi Mahir Ünal, işte Aksu TV kentte bir ilk ki gerçekleştirerek o yiğit evlatları Haber Ötesi Özel yayını ile ekranlara getirdi.
Birlik ve beraberliğin en net fotoğrafının verildiği bu yayında konuklar Kahraman şehire yapılan hizmetleri bir bir Haber Ötesi Özel ’de anlattılar.
Memleket sevdasıyla çıkılan yolda yorulmadan gece gündüz çalışmalarını aşkla yapan kahraman şehrin kahraman evlatları, haber ötesi özel yayınında aksu haber müdürü murat eğridağın sorularını cevapladılar.
Göreve geldiği ilk günkü aşkla Kahramanmaraş’ın çehresini değiştirecek projelere imza atan büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, haber ötesi özel yayınında Kahramanmaraş’ın yatırım planlarının detaylarını anlattı.
Başkan Güngör, ağcalı kavşağından adana yoluna 4 km olmak üzere 55 metre genişliğinde bir bulvar açılacağının müjdesini de verdi.
Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’a son 20 yılda ciddi anlamda yatırımların geldiğini söyledi.
Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’a yapılan yatırım rakamlarını haber ötesi özel yayınında paylaştı.
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|40
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|O
|P
|1. Adana Demirspor
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|3. Samsunspor
|34
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|34
|63
|6. Altınordu
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|60
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|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
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|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
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|42
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|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
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|34
|34
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|30
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|34
|26
|18. Eskişehirspor
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|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
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|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
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|61
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|38
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|38
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|28
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|26
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|23
|Takımlar
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|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
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