Kahramanmaraş halkı saldırıyı kınadı
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerini bir kez daha hedef aldı. Kahramanmaraş halkı saldırıyı kınadı.
AKSU TV HABER 27.09.2020, 18:32 27.09.2020, 19:48
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Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerini bir kez daha hedef aldı. Saldırıda hayatını kaybeden sivillerin olduğu açıklandı. Sütçü imamın torunları ise bu saldırıyı şiddet kınadı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.
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