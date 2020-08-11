Kahramanmaraş halkından Oruç Reis'e destek mesajı!

Dün Navtex ilan edilen ve Doğu Akdeniz’deki yeni görev yerine ulaşan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Yunanistan ve Libya’da tartışmalara sebep olmuştu.



Bunun üzerine milyonlarca Türk vatandaşı sosyal medya üzerinden Oruç Reis’e destek mesajları göndermişti.



Bu tarihi güne Kahramanmaraşlılarda destek vererek oruç reisin yanında olduklarını söylediler.