Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları düzenlendi!

Programa katılanlar arasında yer alan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı ve Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Zabun, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundular.