Kahramanmaraş'ta polis memurlarına saldıran zanlı yakalandı!

Cinayet zanlısını yakalamak üzere otele giden polis, açılan ateş sonucu şehit oldu. Cinayet zanlısı, özel harekat ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

AKSU TV HABER 03.12.2020, 14:20 03.12.2020, 16:43
Kahramanmaraş'ta polis memurlarına saldıran zanlı yakalandı!

Antalya'da işlenen cinayetten aranan 22 yaşındaki Muhammet Karataş'ın eşkaline uygun birinin, Kahramanmaraş'taki İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Muhammet Karataş'ın otelde kaldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3. katta bulunan otel odasına gittikleri sırada üst kat merdiven boşluğundan polislere ateş edildi.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Açılan ateş sonucu biri ağır, 2 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerden Barış Göl, kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Özel harekat polisleri otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kahramanmaraş ta ihbara giden polise silahlı saldırı #1

Şehit Polis Barış Göl

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Otelden kaçan zanlının yakalanması için kent genelinde çalışma başlatıldı.

Şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler arttırılırken kontrol noktalarında durdurulan araçlarda kimlik kontrolleri yapıldı.

MERMİ ALIRKEN YAKALANDI

Ekipler, zanlı Muhammet Karataş'ı Oduncular Sitesi'ndeki av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yakaladı.

Yaralı yakalanan şüpheli, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Zanlının hastaneye getirilişi sırasında çevredekiler tepki gösterdi.

İRTİBAT KURDUĞU ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada, zanlıyla irtibatlı olduğu tespit edilen S.Ç. (22) de gözaltına alındı. Karataş'ın, Kahramanmaraş'a geldiğinde S.Ç'nin yanında 2-3 gün kaldığı öğrenildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ: ŞEHİDİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİM

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Barış Göl, aranan şahsı yakalama çalışmaları esnasında çıkan çatışmada yaralanmış, kaldırıldığı Yörük Selim Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." dedi.

ZANLININ KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, zanlının olayın ardından otelden kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, otelin kapısından koşarak çıkan zanlının kalabalığın arasında hızlıca ilerlemesi yer alıyor.

#Kahramanmaraş
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