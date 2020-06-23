Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Çetinkaya, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu Güne Başlarken programına canlı yayın konuğu oldu.
AKSU TV HABER 23.06.2020, 11:34 23.06.2020, 16:28
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Başkan Çetinkaya burada koronavirüsün tarıma etkisini izleyenlere paylaştı.
Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya devletin çiftçilere verdiği destekler hakkında da bilgiler verdi.
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|65
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|31
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