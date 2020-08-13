Öğrenciler heyecanla 2020-2021 eğitim öğretim yılını beklerken. Dün akşam saatlerinde Yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından özel okulların ve devlet okullarının açılacağı tarihler belli oldu.

Peki açıklanan tarihde Kahramanmaraşlı vatandaşlar çocuklarını okula göndermeye hazır mı?

HABER: MEHMET DEVECİ