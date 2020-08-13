Kahramanmaraşlı vatandaşlar çocuklarını okula göndermeye hazır mı?
Son günlerde okulların açılıp açılmayacağı ve eğitimin nasıl olacağı merak edilen konular arasında bulunuyordu.
AKSU TV HABER 13.08.2020, 17:18 13.08.2020, 17:30
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Öğrenciler heyecanla 2020-2021 eğitim öğretim yılını beklerken. Dün akşam saatlerinde Yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından özel okulların ve devlet okullarının açılacağı tarihler belli oldu.
Peki açıklanan tarihde Kahramanmaraşlı vatandaşlar çocuklarını okula göndermeye hazır mı?
HABER: MEHMET DEVECİ
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