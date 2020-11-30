Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
AKSU TV HABER 30.11.2020, 22:27 01.12.2020, 10:35
Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. idaresindeki 41 TC 832 plakalı otomobil ile Pınarbaşı Caddesinden ilçe merkezi yönüne ilerlediği sırada, Hüseyin Kocaoğlu’nun kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan Kocaoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
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