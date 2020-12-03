Kahramanmaraş'ta polis memurlarına saldıran zanlı yakalandı!
Kahramanmaraş Emniyetinin düzenleiği geniş çaplı operasyonda 1 polis memurunu şehit eden ve 1 polis memurunuda yaralayan katil zanlısı ele geçirildi. Zanlı sorgulanmak üzere Özel Harekat Şube Müdürlüğüne götürüldü.
AKSU TV HABER 03.12.2020, 14:20 03.12.2020, 15:06
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cinayetten aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma sürdürüldüğü esnada, aranan Muhammet Karataş Emniyet Müdürlüğün başarılı operasyonuyla ele geçirildi. Zanlı sorgulanmak üzere Özel Harekat Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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