Kahramanmaraş’ta yılın düğününde Güvenç ve Arslankılıç çifti dünya evine girdi

Bir dizi temasta bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in oğlu İbrahim Yurday ile Çığla çiftinin düğün merasimine katıldı.

Düğüne katılan konuklar Aksu Haber aracılığı ile çifte bir ömür boyu mutluluk temenni etti.