Kahramanmaraş’ta yılın düğününde Güvenç ve Arslankılıç çifti dünya evine girdi

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in oğlu İbrahim Yurday ile Çığla çifti düzenlenen muhteşem bir düğün merasimi ile ömür boyu mutluluğa “evet” dedi.

AKSU TV HABER 21.08.2021, 14:36 21.08.2021, 15:26
Kahramanmaraş’ta yılın düğününde Güvenç ve Arslankılıç çifti dünya evine girdi

Bir dizi temasta bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in oğlu İbrahim Yurday ile Çığla çiftinin düğün merasimine katıldı.

Düğüne katılan konuklar Aksu Haber aracılığı ile çifte bir ömür boyu mutluluk temenni etti.

#Kahramanmaraş #TBMM İçişleri Komisyon Başkanı #AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili #Celalettin Güvenç #AksuTV #aksutv haber
Yorumlar (0)
31°
hafif yağmur
Namaz Vakti 21 Ağustos 2021
İmsak 04:05
Güneş 05:37
Öğle 12:43
İkindi 16:30
Akşam 19:39
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0