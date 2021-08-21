Kahramanmaraş’ta yılın düğününde Güvenç ve Arslankılıç çifti dünya evine girdi
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in oğlu İbrahim Yurday ile Çığla çifti düzenlenen muhteşem bir düğün merasimi ile ömür boyu mutluluğa “evet” dedi.
AKSU TV HABER 21.08.2021, 14:36 21.08.2021, 15:26
Bir dizi temasta bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'in oğlu İbrahim Yurday ile Çığla çiftinin düğün merasimine katıldı.
Düğüne katılan konuklar Aksu Haber aracılığı ile çifte bir ömür boyu mutluluk temenni etti.
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