Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran Bakan Pakdemirli’ye teşekkür

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 1,2 milyon büyükbaş ve 3,6 milyon küçükbaş kurbanlık bulunduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş’ta İse Kurban Pazarlarında Satılacak Kurbanın Kalmadığını Esnafın İse Çifte Bayram Yaşadığını Söyleyen Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran Bakan Pakdemirli’nin Üreticiye Verdiği Destekten Dolayı Teşekkür Etti.