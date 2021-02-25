KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak 2020 yılını değerlendirdi
Aksu TV’nin ekonomiden şehrin sorunlarına kadar birçok konunun ele alındığı gündem programının bu haftaki konuğu ekibiyle birlikte kent genelinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarıyla dikkatleri çeken KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak oldu.
AKSU TV HABER 25.02.2021, 11:51 25.02.2021, 12:34
Genel Müdür Kavak KASKİ’nin çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı
Genel Müdür Kavak son olarak su tasarrufunun önemine bir kez daha dikkat çekti.
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