Kızılay’dan Aksu TV’ye anlamlı ziyaret!

Başkan Şerefoğlu Ve Gürbüz Kızılay’ın Kahramanmaraş’ta ki çalışmaları hakkında Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit’e bilgiler verdi.

Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu Aksu TV ve Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına katkılarından ve desteklerinden dolayı Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit’e plaket taktim etti.

Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu Aksu TV ailesine desteklerinden dolayı Türk Kızılay’ı ailesi olarak teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Türk Kızılay’ı Dulkadiroğlu Şube Başkan Gürcan Gürbüz Aksu TV ailesi’nin destekleriyle daha fazla insana ulaştıklarını kaydetti.

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit ise yaptığı açıklamada Aksu TV ailesi olarak Türk Kızılay’ının her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Türk Kızılay’ı Dulkadiroğlu Şube Başkan Gürcan Gürbüz Türk Kızılay’ının aylık çıkardığı 1868 isimli dergiyi tanıttı.