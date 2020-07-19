Koray Kanbur Marka Şehirler Programına Konuk Oldu
Yaşar İce İşletme Sahibi Koray Kanbur Marka Şehirler programına konuk olarak genç nesilin attığı adımlar ve işletmelerinin yaptığı çalışmalar hakkında konuştu.
AKSU TV HABER 19.07.2020, 19:35
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Yaşar İce İşletme Sahibi, 4.kuşak dondurma ustası Koray Kanbur Beyaz TV’nin Marka Şehirler Programına Konuk Oldu.
Kanbur, programda genç nesil attığı adımlar ve çalışmaları hakkında merak edilen soruların cevabını izleyenlerle paylaştı.
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