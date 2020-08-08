Koronavirüs Türkiye'de kolonya satışlarını patlattı!

Hal böyle olunca kolonyacılar da harekete geçti. Sadece limon değil özel esans karışımlarıyla çok özel kokuları müşterilerine sunmaya başladı.

Kahramanmaraş’ın tarihi kapalı çarşısında bu işe yıllarını vermiş ustasından özel kolonyaların ayrıntılarını Aksu Haber araştırdı.