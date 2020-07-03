KSÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Görücü, Güne Başlarken’e konuk oldu!
KSÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi ayı zamanda Cumhurbaşkanlığı 2019-2023 yıllarını kapsayan 11.kalkınma planı ormancılık ve orman ürünleri çalışma grubu raportörü Prof. DR. Özden Görücü Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu güne başlarken programına canlı yayın konuğu oldu.
AKSU TV HABER 03.07.2020, 12:53
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Prof. Dr. Özden Görücü burada Türkiye’nin ormancılıkta ki son durumunu paylaştı.
KSÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü Kahramanmaraş’ın ormancılık ve orman ürünleri hakkında da izleyicilere bilgiler verdi.
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|74
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|70
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