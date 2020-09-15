Ksü Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Güne Başlarken’e konuk oldu!
Aksu Tv Nin Her Sabah Seyircisiyle Buluştuğu Sabah Kuşağı Programlarından Güne Başlarken’in Bugünkü Konu Ksü Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Oldu.
AKSU TV HABER 15.09.2020, 13:37 15.09.2020, 20:08
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Prof. Dr. Can Ksü’de Yks Tercihleri Sonrasında Doluluk Oranının Yüzde 98’e Çıktığını Kaydetti.
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