Kurban bayramı’nda yoğunluk yaşandı!
Bayramlarda ağızları tatlandıran şekerler bu Kurban Bayramı’nda da yoğun rağbet gördü. Şekerlemeciler ise şeker satışlarından memnun kaldı.
AKSU TV HABER 24.07.2021, 16:42 24.07.2021, 19:58
Vatandaşlar bayramda sınırlı sayıda misafir ağırlarken, kültürümüzde yeri olan misafirlere şeker verme geleneğinin maneviyatını yaşamak adına evlerinde şekerleri eksik etmedi.
Şekerlemeci Ökkeş Nağaş, kurban bayramı olmasına rağmen şekerler çok ilgi gördü dedi.
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