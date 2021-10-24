Lezzet Durakları her Cumartesi 20.15’te!

Mutfak kültürü açısından zengin bir kent olan Kahramanmaraş’ın eli böğründesi, patlıcan kebabı, paşa kebabı, yoğurtlu kebap, ali nazik, altı ezmeli ve ekşili kebabın püf noktaları izleniciyle paylaşıldı.

Gökhan Büyükdereli’nin sunumu ile ekranlarınıza gelen programda Alican Börekçi Usta, bu yemeklerin Kahramanmaraş’taki ilgisini anlattı.