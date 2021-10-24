Lezzet Durakları her Cumartesi 20.15’te!
Her cumartesi Aksu TV ekranlarında seyircisiyle buluşan program Lezzet Durakları’ın 2. Bölümünde, Kahramanmaraş’ın vazgeçilmez yemekleri Hacı Milcan Et Lokantasında anlatıldı.
AKSU TV HABER 24.10.2021, 15:46 24.10.2021, 18:40
Mutfak kültürü açısından zengin bir kent olan Kahramanmaraş’ın eli böğründesi, patlıcan kebabı, paşa kebabı, yoğurtlu kebap, ali nazik, altı ezmeli ve ekşili kebabın püf noktaları izleniciyle paylaşıldı.
Gökhan Büyükdereli’nin sunumu ile ekranlarınıza gelen programda Alican Börekçi Usta, bu yemeklerin Kahramanmaraş’taki ilgisini anlattı.
Namaz Vakti 24 Ekim 2021
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|11
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|11
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|10
|14. Denizlispor
|9
|10
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|10
|10
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|10
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|10
|9
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|9
|6
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|O
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|9
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|14
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|9
|4
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|4
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|9
|2
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|O
|P
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|9
|20
|2. Sevilla
|9
|20
|3. Real Sociedad
|9
|20
|4. Real Betis
|10
|18
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|18
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|17
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|16
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|16
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|9
|15
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|10
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|10
|13
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|10
|12
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|10
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|6
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|10
|5
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|9
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