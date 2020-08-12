Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur'dan Aksu Haber’e özel açıklamalar!
Türkiye’nin bayrağını 33 ülkede dalgalandıran ve Kahramanmaraş’ın markası olan MADO her geçen gün yeni projeleriyle yoluna devam ederken bünyesinde bulunan MARDO markasıyla da Türkiye genelinde 5000 noktada hizmet vermek için çalışmalarını hızlandırdı.
AKSU TV HABER 12.08.2020, 18:11
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Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur Aksu Haber'e özel yaptığı açıklamada MADO olarak yurt dışında da özel hedeflerinin olduğuna dikkat çekti.
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