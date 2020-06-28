MADO’dan YKS'ye giren öğrencilere dondurma ikramı
Dünyaca ünlü dondurma firması MADO Yükseköğretim Kurumları Sınavına giren öğrencilere moral vermek amacıyla dondurma ikramında bulundu.
AKSU TV HABER 28.06.2020, 17:33
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Koronavirüs salgını sebebiyle zor bir sınav hazırlığı yapan öğrenciler bugün YKS’ye ikinci oturumuna girdi.
Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü dondurma firması MADO koronavirüs salgını sürecinde sınava giren öğrencilere destek olmak için sınavdan çıkan öğrencilere dondurma ikramında bulundu.
MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, kendisinin de bir eğitimci olduğunu, pandeminden dolayı öğrencilerin zor şartlarda sınava hazırlandıklarını söyledi.
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