Maraş Dondurması Bir Tıkla Kapında
Kervan Lezzet Grubu’nun iki farklı markası olan Alpedo ve Kervan Pastaneleri ürünleri bundan böyle online olarak tüketicilerle buluşacak. Özellikle pandemi sürecinde gelen yoğun talep ile marka online satış mağazasını hizmete açtı.
AKSU TV HABER 07.12.2020, 22:37
www.kervandaniste.com adresli mağazada tüm tedarik zincirleri ortadan kaldırılarak ‘üreticiden tüketiciye’ iş modeli ile markanın kendi ürettiği ürünlerin tamamı artık tüm Türkiye ile buluşacak.
Özel Ambalajlarla 72 Saat Yolculuk Yapan Dondurma
Mağazada başta Maraş dondurması olmak üzere asırlık Kervan tatlılarını, Maraş’ın birbirinden lezzetli yöresel ürünlerini bulabilir, ücretsiz kargo hizmeti ile sipariş verebilirsiniz. Dondurmanın erimeden, Maraş’a özgü muhteşem kıvamı ile tüm Türkiye’ye sevk edilebilmesi için özel olarak geliştirilen ambalajlar 72 saate kadar koruma ve hijyen sağlıyor.
Gerçek Maraş Dondurması için artık Maraş’a gitmeye gerek kalmadı. Canınız dondurma çektiyse, sadece kervandaniste….
Afiyetle ve güvenle…
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