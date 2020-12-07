Maraş Dondurması Bir Tıkla Kapında

www.kervandaniste.com adresli mağazada tüm tedarik zincirleri ortadan kaldırılarak ‘üreticiden tüketiciye’ iş modeli ile markanın kendi ürettiği ürünlerin tamamı artık tüm Türkiye ile buluşacak.

Özel Ambalajlarla 72 Saat Yolculuk Yapan Dondurma

Mağazada başta Maraş dondurması olmak üzere asırlık Kervan tatlılarını, Maraş’ın birbirinden lezzetli yöresel ürünlerini bulabilir, ücretsiz kargo hizmeti ile sipariş verebilirsiniz. Dondurmanın erimeden, Maraş’a özgü muhteşem kıvamı ile tüm Türkiye’ye sevk edilebilmesi için özel olarak geliştirilen ambalajlar 72 saate kadar koruma ve hijyen sağlıyor.

Gerçek Maraş Dondurması için artık Maraş’a gitmeye gerek kalmadı. Canınız dondurma çektiyse, sadece kervandaniste….

Afiyetle ve güvenle…