MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof.Dr. Aycan Aksu Haber’in konuğu oluyor!

Pandemi süreci ne durumda, yeni normalde vakaların artış hıznını nasıl buluyorsunuz 2. dalga olur mu, buna hazırlıklımıyız.

Barolar ile ilgili düzenleme için neler söylemek istersiniz.

İnternet yasası meclisin gündeminde olucak, son olarak hazine ve maliye bakanı syn. berat albayrak ve ailesi çinde çok çirkin paylaşımlar yapılmıştı bu çalışma için neler söylemek istersiniz.