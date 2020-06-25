Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu ''Güne Başlarken'' programına canlı yayın konuğu oldu.
AKSU TV HABER 25.06.2020, 13:05
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İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz YKS sınavına Kahramanmaraş’ta kaç öğrencinin gireceğini izleyicilerle paylaştı.
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz YKS sınavının içeriği hakkında da bilgiler verdi.
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|32
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|29
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|O
|P
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|31
|86
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|31
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|31
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|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|68
|2. Barcelona
|31
|68
|3. Atletico Madrid
|31
|55
|4. Sevilla
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|53
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|49
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|31
|48
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|31
|47
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|30
|46
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|31
|43
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|42
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|38
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|34
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