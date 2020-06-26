Milli Eğitim Müdürü Yılmaz,YKS öncesi öğrencilere tavsiyelerde bulundu!
Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu güne başlarken programının konuğu İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek olan YKS sınavı öncesi öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
AKSU TV HABER 26.06.2020, 13:00 26.06.2020, 19:36
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