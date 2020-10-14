Müsiad Başkanı Kervancıoğlu: ''Aksu TV Kahramanmaraş’ın bir değeri''

Yerel medyanın parlayan yıldızı Aksu TV 13. yaşına girdi. Bu kapsamda Müstakil Sanayici Ve İş Adamları Derneği Kahramanmaraş Şubesi Aksu TV’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu, beraberinde MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ile birlikte MÜSİAD Kahramanmaraş Yönetim Kurulu Üyesi Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette hayırlı olsun dilekleri iletilirken kent ve iş dünyası gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Burada bir açıklama yapan MÜSİAD Kahramanmaraş Yönetim Kurulu Üyesi Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit “desteklerinden dolayı büyük bir aile olan Aksu TV adına Sami Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu ise Aksu TV’nin Kahramanmaraş’ın bir değeri olduğunu söyledi.