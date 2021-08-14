Mustafa Buluntu Tekstildeki Son Durumu Değerlendirdi

Kahramanmaraş, Türkiye’deki tekstil ve hammaddeleri ihraç eden iller içerisinde 600 milyon doların üzerinde ihracatıyla ilk sıralarda yer alıyor.

Tekstil sektörü, kentin ihracatının yaklaşık yüzde 70’ini oluştururken Türkiye’deki iplik üretiminin yüzde 35’ini; Kumaş üretiminin ise yüzde 10’unu karşılıyor.

Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği genç dinamik ve başarılı iş insanların Müsiad Tekstilde Yenilik Yönetimi ve Tasarım Komitesi Başkanı Mustafa Buluntu kahraman şehrin tekstildeki son durumunu Aksu Haber’e özel paylaştı.