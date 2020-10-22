Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Çam, Güne Başlarken’e konuk oldu!

Çam burada Kahramanmaraş’ta bir ilki gerçekleştirdikleri tanzim satışlar hakkında bilgiler verdi.

Çam tarladan direk üreticiden alarak ucuz fiyatlarla vatandaşlara sunduklarını kaydetti.

Çam konuşmasının devamında ürünleri bizzat tarladan aldıkları için Kahramanmaraş halkına da daha taze ürünler sunduklarını söyledi.