Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Çam, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu Güne Başlarken ’in konuğu Özçam Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çam oldu.
AKSU TV HABER 22.10.2020, 16:13
Çam burada Kahramanmaraş’ta bir ilki gerçekleştirdikleri tanzim satışlar hakkında bilgiler verdi.
Çam tarladan direk üreticiden alarak ucuz fiyatlarla vatandaşlara sunduklarını kaydetti.
Çam konuşmasının devamında ürünleri bizzat tarladan aldıkları için Kahramanmaraş halkına da daha taze ürünler sunduklarını söyledi.
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