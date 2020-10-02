Özel Kipaş Fen ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Oflaz Güne Başlarken’e konuk oldu!
Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu programı Güne Başlarken’in konuğu Özel Kipaş Fen ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hakan Oflaz oldu.
AKSU TV HABER 02.10.2020, 18:35 02.10.2020, 19:52
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Özel Kipaş Fen ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hakan Oflaz burada uzaktan eğitim sürecindeki son durumu izleyicilerle paylaştı.
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|3
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|0
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|3
|0
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|0
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|3
|7
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|4
|7
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|7
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|6
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|3
|14. Osasuna
|3
|3
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|3
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|3
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|2
|3
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|4
|2
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