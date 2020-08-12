Pandemi sürecinde boşanmak isteyen çiftlerin sayısında çok ciddi artış var!

Koronavirüs salgını ilişkileri de tehdit ediyor. Sosyal izolasyon döneminde tüm günü birbirleriyle geçiren çiftler, sorunlarını aşamazlarsa süreç boşanmaya kadar gidebiliyor.

AKSU TV HABER 12.08.2020, 17:57
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Pandemi sürecinde boşanmak isteyen çiftlerin sayısında çok ciddi artış var!

Uzmanlar, çiftlere günlük tutmalarını, kavgada bile birbirlerinin gözlerinin içine bakmalarını ve aynı evin içinde dahi olsalar ayrı ayrı zaman geçirmeyi de öğrenmelerini öneriyor.

Koronavirüsü sürecinin sadece fizyolojik değil, psikolojik etkilerinin de söz konusu olduğunu ve bu süreçte evliliklerin büyük oranda etkilendiğini belirten avukat Nalçacı, “Ayrılık ve boşanma gibi karar alan danışanlarımızın sayısında artış var. Aile içi ilişkilerde özellikle birtakım sıkıntılar görüyoruz" dedi.

Avukat Emine Nalçacı konuşmasına şöyle devam etti;

“Pandemi; sağlık, ekonomi, iş ve eğitim sektörü ile birlikte toplumun aile ve özel hayatını da etkiledi. Bunun yansımalarını Aile Mahkemelerinde, bizlere danışan müvekkillerimizin boşanma davası ile ilgili beyanlarında görüyoruz. Salgın hastalık döneminde evden çıkamamak maddi sorunlarla birlikte manevi sorunları da ortaya çıkardı. Bunun bir yansıması olarak aile bireylerinin birbirine karşı tahammüllerinin tükendiğini görüyoruz. Eşlerin birbirine karşı şiddete başvurduklarını, evlilik birliğini temelinden arsacak davranışlarda bulunduklarını söyleyebiliriz.

 Kanunlarımızda boşanma sebepleri özel ve genel olarak sayılmıştır. Kanunumuzda özel düzenlenen boşanma sebepleri; zina, terk, hayata kast pek kötü muamele ya da onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığıdır. Genel boşanma sebebi de evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Görüldüğü üzere; kanunlarımızda salgın hastalık ya da karantinaya alınması gibi bir boşanma sebebi yoktur. Nitekim Mahkemelere yansıyan somut olaylara baktığımızda da, boşanmanın temeli salgın ya da karantina olmayıp, eşlerin birbirlerine davranışları sebebiyle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır.

Çünkü pandemi döneminde tahammülsüzleşen eşler birbirini daha kolay kırmakta, şiddet ve hakaret olayları daha sık yaşanmaktadır. Ayrıca pandemi sebebiyle yaşanan ekonomik sorunlar da bazı aileleri derinden etkilemektedir. Ayrılık ve boşanma gibi karar alan danışanlarımızın, müvekkillerimizin sayısında, Mahkemeye müracaat ederek boşanmak isteyen çiftlerin sayısında çok ciddi artış var. Aile içi ilişkilerde, eşlerin birbirine karşı tutum ve davranışlarında sıkıntılar görüyoruz. Toplumun en küçük yapı brimi olan aile çok önemli ve kutsal bir müessesesidir, ancak somut olayda şiddet varsa tarafların o evliliği devam ettirmelerini tavsiye etmiyoruz.



Nitekim şiddet bir insanlık ayıbıdır, şiddetin sadece fiziksel olmadığını, cinsel, ekonomik ve psikolojik de olabileceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz. Şiddet hiçbir ilişkide çözüm değildir, bunun bilincinde ve farkında olarak arzu ettiğimiz refah toplum yapısı için mücadele etmeliyiz. Pandemi dönemi ve 2020 yılı Ağustos ayı itibariyle vaka sayılarındaki artış salgın hastalıktan kurtulmadığımızı bizlere açıkça göstermektedir. Virüse karşı tedbirlerimizi alırken, kendimizi psikolojik olarak da telkin etmeliyiz, virüsün olumsuz etkilerinden ailemizi korumalıyız. Eşlerin birbirine karşı daha saygılı, özverili davranması gerektiği kanaatindeyiz. Zor bir süreç ve toplum olarak dünya olarak bu zor süreci en az hasarla nasıl atlatabiliriz, buna odaklanmalıyız. Bu sebeple, toplum her kesimine görev ve sorumluluklar düşmektedir. Toplumun en küçük birimi olan ailede de, eşler birbirlerine karşı daha saygılı, özverili davranmalılar. Birbirlerinin sosyal alanına müdahale etmeden, ayrı hobiler edinerek, ayrı zaman geçirerek sürecin kötü etkilerinden kurtulabilirler. Eşler; birbirine ve çocuklarına karşı kesinlikle şiddet ve hakarete başvurmamalılar, şiddet hiçbir ilişkinin çözümü olmamıştır, olmayacaktır.

Haber: Gökhan ÇALI

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