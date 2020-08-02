Pandemi tekstil sektörünü nasıl etkiledi?

Koronavirüs Pandemisi Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alarak Küresel Boyutta Çoğu Sektörde Duraklama Etkisi Gösterdi.

Bu Dönemde Tekstil Ve Hazır Giyim Sektörleri İse Tedarikte Sağladığı Güven Ve Değişen Koşullarda Hızla Aldığı Aksiyonlarla Başarılı Bir Sınav Verdi.

Hızlı Hareket Kabiliyetiyle, Çözümcü Yaklaşımıyla Zorlukları Aşabilen Türk Tekstil Sektörü, Yeni Normalleşme Döneminde Kayıpları Onarmaya, Güveni Daha Da Sağlamlaştırmaya Devam Ediyor.

KMTSO Meclis Başkanı Aynı Zamanda Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz Pandeminin Tekstil Sektörüne Etkilerini Aksu Haber’e Paylaştı