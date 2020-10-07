Psikolog Ceyda Yalçın Ağaoğlu Güne Başlarken’e konuk oldu!
Aksu TV ekranlarından her sabah izleyicisiyle buluşan Kurtuluş Şükür’ün sunduğu güne başlarken programının bu hafta ki konusu “uzaktan eğitimde motivasyon” oldu.
AKSU TV HABER 07.10.2020, 15:40 07.10.2020, 19:35
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Aksu TV ekranlarından her sabah izleyicisiyle buluşan Kurtuluş Şükür’ün sunduğu güne başlarken programının bu hafta ki konusu “uzaktan eğitimde motivasyon” oldu.
Güne Başlarken’e konuk olan Psikolog Ceyda Yalçın Ağaoğlu uzaktan eğitimde öğrencilerin dikkat etmesi gerektiği hususlara vurgu yaptı.
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