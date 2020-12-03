Psikolog Zeynep Sandaloğlu, Güne Başlarken’de anlattı!
Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu ve Kurtuluş Şükür’ün sunduğu güne başlarken programının konuğu büyükşehir belediyesi psikologlarından Zeynep Sandaloğlu oldu.
AKSU TV HABER 03.12.2020, 19:01 03.12.2020, 21:26
Psikolog Sandaloğlu burada pandeminin insan psikolojisine dikkat çekti.
Psikolog Sandaloğlu pandeminin aile bağlarına olan etkisinede dikkatleri çekti.
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