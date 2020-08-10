Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Yıldız, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu güne başlarken programının konuğu Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı İbrahim Yıldız oldu.
AKSU TV HABER 10.08.2020, 15:43 10.08.2020, 15:55
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Yıldız tercih döneminde velilere puanı yanmasın diye çocukları yakmayın dedi.
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Namaz Vakti 10 Ağustos 2020
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|P
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|3. Beşiktaş
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|34
|61
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|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
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|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
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|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
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|38
|14. Altınordu
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|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
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|34
|21
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|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
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|38
|59
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|38
|54
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|38
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|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
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|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
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|38
|54
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|38
|53
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|38
|52
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|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
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|42
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|39
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|37
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|36
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|33
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