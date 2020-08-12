Sağlıklı günler programının bu haftanın konusu '' “baş ağrısı”
Aksu TV ekranlarından izleyicisiyle buluşan Kurtuluş Şükür’ün sunduğu “Sağlıklı Günler” programının bu haftaki konuğu Özel Markasi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Durmuş Ali Şahin oldu.
AKSU TV HABER 12.08.2020, 12:04
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Aksu TV ekranlarında sağlığımızla ilgili merak edilenlerin konuşulduğu Sağlıklı Günler programının bu haftaki konusu “baş ağrısı” oldu.
Doktor Durmuş Ali Şahin “uyku bozuklukları” hakkında Aksu TV ekranlarından izleyicilere bilgiler verdi.
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