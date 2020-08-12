Sağlıklı günler programının bu haftanın konusu '' “baş ağrısı”

Aksu TV ekranlarında sağlığımızla ilgili merak edilenlerin konuşulduğu Sağlıklı Günler programının bu haftaki konusu “baş ağrısı” oldu.

Doktor Durmuş Ali Şahin “uyku bozuklukları” hakkında Aksu TV ekranlarından izleyicilere bilgiler verdi.