Sağlıklı günler programının bu haftanın konusu ''çocuk sağlığı ve hastalıkları''
Aksu TV ekranlarında sağlığımızla ilgili merak edilenlerin konuşulduğu ve Kurtuluş Şükür’ün moderatörlüğünü yaptığı Sağlıklı Günler programının bu haftanın konusu “çocuk sağlığı ve hastalıkları” oldu.
AKSU TV HABER 28.08.2020, 14:24 28.08.2020, 19:40
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Programa her geçen gün hekim ağını genişleten Özel Megapark Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ejder Seçkiner konuk oldu.
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|O
|P
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|38
|99
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|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
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|38
|70
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|70
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|38
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|54
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|38
|53
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|52
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|51
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