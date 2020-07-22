Sağlıklı günler programının bu haftanın konusu “Erkek kısırlığı”

Aksu TV ekranlarında sağlığımızla ilgili merak edilenlerin konuşulduğu Sağlıklı Günler programının bu haftaki konusu “erkek kısırlığı” oldu.

Doktor Erkan Efe, varikosel tedavisinin kimlere yapıldığını ve nasıl yapıldığı hakkında bilgiler verdi.