Sağlıklı Günler programının bu haftanın konusu ''Kalp yetersizliği''
Aksu TV ekranlarında sağlığımızla ilgili merak edilenlerin konuşulduğu ve Kurtuluş Şükür’ün moderatörlüğünü yaptığı Sağlıklı Günler programının bu haftanın konusu “kalp yetersizliği ve tedavi yöntemleri” oldu.
AKSU TV HABER 17.07.2020, 18:25 17.07.2020, 20:03
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Her geçen gün hekim ağını genişleten Özel Megapark Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ali Erayman canlı yayın konuğu oldu.Her geçen gün hekim ağını genişleten Özel Megapark Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ali Erayman canlı yayın konuğu oldu.
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Namaz Vakti 17 Temmuz 2020
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|Güneş
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|Öğle
|12:43
|İkindi
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|Akşam
|20:00
|Yatsı
|21:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
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|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
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|39
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|32
|36
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|32
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|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
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|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|36
|37
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
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|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24