Sağlıklı günler programının bu haftanın konusu ''sık görülen nörolojik hastalıklar''
Aksu TV ekranlarından izleyicisiyle buluşan Kurtuluş Şükür’ün sunduğu “Sağlıklı Günler” programının bu haftaki konuğu hata kabulüne yeni başlayan Özel Markasi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Durmuş Ali Şahin oldu.
AKSU TV HABER 30.07.2020, 11:57 30.07.2020, 19:22
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Sağlığımızla ilgili merak edilenlerin konuşulduğu Sağlıklı Günler programının bu haftaki konusu “Sık görülen nörolojik hastalıklar” oldu.
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