Sağlıklı günler’de bu hafta bel rahatsızlıkları konuşuldu!
Aksu TV ekranlarında sağlığımızla ilgili merak edilenlerin konuşulduğu ve Kurtuluş Şükür’ün moderatörlüğünü yaptığı Sağlıklı Günler programının bu haftanın konusu “bel ağrıları” oldu.
AKSU TV HABER 26.06.2020, 11:57 26.06.2020, 19:34
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Programda Özel Megapark Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nagehan Öncülokur canlı yayın konuğu oldu.
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