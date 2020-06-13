Şekerbank Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ertürkmen oldu!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ertürkmen'e verilen yeni görevi sosyal medya hesabından paylaştı.
AKSU TV HABER 13.06.2020, 13:33 13.06.2020, 15:06
88
İşte Başkan Güngör'ün paylaşımı:
Büyükşehir Belediyemiz Genel Sekreter Yardımcısı, hemşerimiz, değerli kardeşim Mehmet ERTÜRKMEN Şekerbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Belediyemizdeki görevine ilaveten yürüteceği Şekerbank Yönetim Kurulu üyeliğini tebrik eder, başarılar dilerim.
Aksu TV ailesi olarak başarılı bürokrat Mehmet Ertürkmen'e yeni görevinde başarılar diliyor ve hayırlı olsun diyoruz.
19°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Haziran 2020
|İmsak
|03:16
|Güneş
|05:03
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:30
|Akşam
|20:01
|Yatsı
|21:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|56
|2. Başakşehir
|27
|56
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|27
|44
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|27
|43
|8. Göztepe
|27
|37
|9. Antalyaspor
|27
|33
|10. Gaziantep FK
|26
|32
|11. Denizlispor
|26
|31
|12. Kasımpaşa
|27
|29
|13. Gençlerbirliği
|26
|28
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|27
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|28
|50
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|28
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|28
|43
|8. Villarreal
|28
|41
|9. Granada
|28
|41
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Levante
|28
|34
|13. Real Betis
|28
|33
|14. Real Valladolid
|28
|32
|15. Deportivo Alaves
|28
|32
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|28
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|28
|23
|20. Espanyol
|28
|23