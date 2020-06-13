Şekerbank Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ertürkmen oldu!

İşte Başkan Güngör'ün paylaşımı:

Büyükşehir Belediyemiz Genel Sekreter Yardımcısı, hemşerimiz, değerli kardeşim Mehmet ERTÜRKMEN Şekerbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Belediyemizdeki görevine ilaveten yürüteceği Şekerbank Yönetim Kurulu üyeliğini tebrik eder, başarılar dilerim.

Aksu TV ailesi olarak başarılı bürokrat Mehmet Ertürkmen'e yeni görevinde başarılar diliyor ve hayırlı olsun diyoruz.