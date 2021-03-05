Show TV ekranlarında “Maraş Biberi Yeme” yarışması yapıldı
SHOW TV ekranlarında her sabah canlı yayın ile izleyicisiyle buluşan Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler programında maraş biberi yarışması düzenlendi.
AKSU TV HABER 05.03.2021, 18:34 05.03.2021, 18:51
Geçtiğimiz Yıl KMTSO Tarafından Düzenlenen Biber Yarışmasında İlk Üçe Giren Emine Hanım Ve Adem Mağralı Dr. Ender Saraç’ın Programında Bir Kez Daha Yarıştı.
120 Saniye Süren Yarışmada Adem Mağralı Emine Hanım’ı Geride Bırakarak Tekrardan Biber Yeme Yarışmasında Birinci Oldu.
Dr. Saraç Programda Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odasına Teşekkür Ederek Kahramanmaraş’ın Tarhanasını, Dondurmasını Ve Daha Birçok Yöresel Ürününü Tanıttı.
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