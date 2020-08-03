Tarihi Kapalı Çarşısında Yoğunluk Yaşandı

Bayram Sonrası Dönüş Hazırlığına Geçen Vatandaşlar Gitmeden Önce İhtiyaçları Olan Birçok Şey İçin Kapalı Çarşının Yolunu Tuttu.

Şimdilerde Yoğun Günler Yaşayan Kapalı Çarşı Esnafı İse Bayramın Son Gününde Yaşanan Yoğunluktan Oldukça Memnun.