Tarihi Kapalı Çarşısında Yoğunluk Yaşandı
Dört Günlük Kurban Bayramı Sonrasında Kahramanmaraş’ın Tarihi Kapalı Çarşısında Yoğunluk Yaşandı.
AKSU TV HABER 03.08.2020, 19:13
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Bayram Sonrası Dönüş Hazırlığına Geçen Vatandaşlar Gitmeden Önce İhtiyaçları Olan Birçok Şey İçin Kapalı Çarşının Yolunu Tuttu.
Şimdilerde Yoğun Günler Yaşayan Kapalı Çarşı Esnafı İse Bayramın Son Gününde Yaşanan Yoğunluktan Oldukça Memnun.
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