Tarihi Maraş Kalesi'nde bu pazar yoğunluk yaşandı
Açıldığı günden beri ziyaretçileri tarafında büyük beğeni kazana Maraş kalesi Pazar günü çevre illerden gelen misafirlerini ağırladı.
AKSU TV HABER 14.06.2020, 17:58 14.06.2020, 19:45
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Kendine has Sadeliğiyle, estetik bir görünüme sahip olan tarihi Maraş kalesinde özellikle gelen ziyaretçiler Maraş madalyasının önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Yerli turistler tarafından kalede en çok ilgiyi gören Maraş madalyası oldu.
Ayrıca yerli turistler hem Kahramanmaraş’ı hem de kaleyi çok beğendiklerini söylediler.
Haber: Gökhan Çalı
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