Tarihi Maraş Kalesi'nde Yaz Konserleri
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarafından Vatandaşların Ziyaretine Açılan Tarihi Maraş Kalesinde Konserler Devam Ediyor.
AKSU TV HABER 12.07.2020, 19:28 12.07.2020, 19:36
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Düzenlemiş Olduğu Kale’de Yaz Konserleri Etkinliğinin ilk gününde Kahramanmaraşlı türk halk müziği sanatçısı Furkan pehlivan oldu
Pehlivan, birbirinden güzel türküleri seslendirerek vatandaşların beğenisine sundu.
Düzenlenen etkinlikte Vatandaşlar Yoğun katılım sağladı.
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