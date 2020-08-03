Tatilciler Dönüş Yoğunluğu Oluşturdu

Kurban Bayramı Tatilinden Dönen Tatilciler Nedeniyle Kahramanmaraş Kayseri Yolu Kesiminde Yoğunluk Yaşanıyor.

Dönüş İçin Dün Akşam Saatlerinden İtibaren Yola Çıkan Tatilciler, Bayramın Son Gününde Yoğunluk Oluşturuyor.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri İse Bayramın İlk Gününden Son Gününe Kadar Tedbirleri En Üst Seviyede Uygulamaya Devam Ediyor.

Bölge Trafik Şube Müdürü Mehmet Çimen Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Bayram Dönüşüne Geçen Sürücü Ve Vatandaşları Uyardı.