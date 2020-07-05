TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç'den Aksu TV’ye ziyaret

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç bir dizi ziyaretler için memleketi Kahramanmaraş’a geldi.

Güvenç’in ilk ziyareti Aksu TV’ye oldu.

Güvenç ziyarette yaptığı açıklama da Sosyal medya düzenlemesi yasa tasarısı ile ilgili şunları kaydetti.

Güvenç gündem de olan baro düzenlemesi hakkında da şu ifadeler yer verdi.

Kahramanmaraş’a yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulundu.