TÜGVA Kahramanmaraş Şubesinden yeni bir proje!

Kahramanmaraş diplomasi okulu; alanında uzman, akademisyen, bürokrat ve siyasetçilerin bilgi ve birikimini diplomasi, siyaset ve bürokraside hedefi olan gençlere aktarımını hedefliyor.

Proje kapsamında gençlerin akademik altyapısı ve becerileri geliştirilerek, iş hayatına hazırlığı sağlanacaktır. Bu kapsamda 6 hafta boyunca gençlere zoom platformu üzerinden ilgili alanlarda seminer verilecek.

Başvurular ise 1 aralık ile 17 aralık tarihleri arasında www.kmarasdiplomasiokulu.com adresinden yapılırken kontenjan ise 60 kişi olarak belirlendi.