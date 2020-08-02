Türk Kızılay'ı bayramın 3.gününde de ihtiyaç sahiplerinin yanında

Kızılay Ekipleri Bir Çocuğun Bisiklet İsteğini de Geri Çevirmeyerek Yüzündeki Tebessüme Vesile Oldu.

Kahramanmaraş Türk Kızılayı’ı Dulkadiroğlu Şube Başkanı Gürcan Gürbüz Bayramın 3.Gününde De Çalışmaya Devam Ettiklerini Söyledi.